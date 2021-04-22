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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

Askeri öğrenci adayları, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?