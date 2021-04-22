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- MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 11:16
- Güncelleme : 22.04.2021 - 18:17
4 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonrasında, 2021 MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu, sınava giren adayların gündeminde yer alıyordu.
Askeri öğrenci adayları, MSÜ sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken ÖSYM konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.
Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı...
2021 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nın sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada,''04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.
2021 MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI