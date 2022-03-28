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    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuç tarihi

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ), geçtiğimiz gün düzenlendi. Sınavın ardından '2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu, gündemdeki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:18
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    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuç tarihi

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ), 27 Mart 2022 Pazar günü tek oturumda gerçekleştirildi.

    Yüz binlerce adayın katılım gösterdiği 2022 MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

    Harp Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar, ''2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 2022 MSÜ sınav sonuç tarihi belli mi? İşte, 2022 MSÜ sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

    2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022 MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde 81 ilde gerçekleşti.

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; 2022 MSÜ sınav sonuçları, 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.

    Sınava giren adaylar, sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

    Öte yandan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

    2022 MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuç tarihi #1


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