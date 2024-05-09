Mülakat sistemi değişiyor: İşte yeni mülakat sistemi taslağı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen alımlarında mülakat sisteminin değişeceğini duyururken detaylar da belli olmaya başladı. Buna göre her adaya ayrı bir kod verilecek ve heyet adayın kimlik bilgilerini bilmeyecek.

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ensonhaber.com

Milyonların gözü kulağı öğretmen atamalarındaydı ve beklenen o haber geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını açıkladı.

Atamalarda KPSS puanıyla birlikte mülakat da yüzde 50 oranında etkili olacak.

Yönetmen değişikliği gündeme gelecek

Bu atama öncesinde ise son günlerde çokça tartışılan yönetmelik değişikliği gündeme gelecek.

İşte yeni mülakat sistemi

Bakan Yusuf Tekin’in işaretini verdiği mülakat sistemindeki değişikliklerde detaylar belli olmaya başladı.

Buna göre yeni bir mülakat sistemiyle öğretmen atamaları yapılacak. Mülakat sistemi kaldırılmayacak ama içeriklerinde değişikliklerle birlikte objektif kurallar yönetmeliğe eklenecek.

Her adaya kod verilecek

Tartışmaların önüne geçmek için adaylara kod verilecek, her bir adayın sınav boyunca kodu olacak.

Mülakat sınavını gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek.

Sınav süresi 45 dakika olacak

Mülakatlar yüz yüze gerçekleşecek ve süresi de 45 dakika olacak. Sözlü sınav kamerayla kayıt altına alınacak.

Sınav öncesi adaylar mesajla bilgilendirilecek

Objektif kriterler kapsamında öğretmen adaylarına sınav öncesinde bir mesaj gönderilecek. O mesajda sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece adaya daha önceden hazırlık yapma imkanı sunulmuş olacak.

Öğretmen adayları, mülakata geldiklerinde önceden bildirilen 14 haftalık konulardan sorumlu olacak. Bu konuların dışına çıkılamayacak.

Genel kültür sorusu sorulmayacak

Daha önce mülakat sınavlarında sorulan genel kültür soruları yeni sistemde yer almayacak.

Mülakat tamalandığında adaya yazılı olarak sorulan sorular ve verdiği cevaplar bildirilecek ve altına imza atması istenecek.

Sınav sonucu mülakat bitmeden öğrenilecek

Değerlendirme komisyonu, öğretmen adayını mülakat salonundan çıkmadan puanlandıracak. Öğretmen adayı çıkmadan sınav sonucunu öğrenmiş olacak.

Puanın değiştirilmesi mümkün olmayacak

Heyet tarafından verilen puan sisteme kaydedilecek ve sonrasında puanın değiştirilmesi mümkün olmayacak.

Yeni sistem ilk kez kullanılacak

Yeni sistem ilk olarak, önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen 20 bin öğretmen atamasında geçerli olacak.