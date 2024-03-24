Muş'ta azimleriyle 60 yaşında üniversiteli oldular Muş'ta eğitimleri çeşitli sebeplerle yarım kalan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, "60+ Tazelenme Üniversitesi" ile üniversite hayallerini gerçekleştiriyor. Bu inisiyatif, öğrenmenin yaşının bir sınırı olmadığını en güzel şekilde kanıtlıyor.

AA & Ensonhaber

Muş Alparslan Üniversitesi çatısı altında, sağlıklı ve başarılı yaşlanmayı teşvik etmek ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla oluşturulan "60+ Tazelenme Üniversitesi", 4 Mart'ta eğitim faaliyetlerine başladı.

24 üniversiteli, çocuk ve torunları yaşındaki kişilerle aynı sıraları paylaşarak, haftanın 3 günü insan anatomisi ve fizyolojisi, ağız ve diş sağlığı, iktisat, kadın çalışmaları, fiziksel egzersiz, hukuk, tarih, ziraat ve aşçılık gibi dersler almakta.

"Yaşlılar hem birbirleriyle hem de gençlerle buluşuyor"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, dünyanın birçok yerinde hızlı bir gelişme gösteren "60+ Tazelenme Üniversitesi"ni Muş'ta kurdukları için kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Bu çalışmanın kent ile üniversitenin bütünleşmesi açısından önemli bir proje olduğunu belirten Alican,

Üniversitemizde şehrimizin yaşlılarını ağırlıyoruz ve onlarla haftanın 3 günü ders yapıyoruz. Tazeleme Üniversitesi bir anlamda daha kaliteli yaşlanma süreci geçirilmesi amacını taşıyan bir uygulama. Yaşlılar üniversite sıralarında oturup torunlarının gittiği okulda ders işliyorlar. Yaşlılarımızı üniversitemize getirmek, sınıflarımızda ağırlamak, çay içmek ve sohbet etmek istiyoruz. Onların deneyimlerinden istifade ederek kayıt altına almak istiyoruz. Tazelenme Üniversitesinin birçok anlamı var. Hem yaşlılarımızın buluşması hem de yaşlı insanlarımızın gençlerle bir araya gelmesi.

diye konuştu.

"Derslerini hiç kaçırmıyorlar"

Alican, böylece güzel bir sinerji yakaladıklarını dile getirerek,

İlkokul, ortaokul ve liseye gitmemiş ya da gitmiş ama üniversite okuyamamış birçok yaşlı insanımızı üniversiteyle buluşturmuş olmanın keyfini yaşıyoruz. Yaşlılarımız, 'Biz üniversite okuyamadık, Tazelenme Üniversitesi ile bir anlamda üniversite öğrencisi gibi eğitim alma imkanına kavuşmuş olmak bizim için çok heyecan verici.' diyorlar. Derslerini de hiç kaçırmıyorlar, yoklamalarda her zaman varlar. Kendilerini çok seviyoruz.

ifadelerini kullandı.

"Biz okuyamadık ama şimdi 81 ilde üniversite var"

Lise mezunu öğrencilerden Burhan Sayılgan ise imkansızlıklardan dolayı hayali olan üniversiteyi okuyamadığını belirtti.

Okumanın, öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayan Sayılgan, şunları kaydetti:

Bize böyle bir imkan tanındı ve kayıtlarımızı yaptık. Çok memnunuz. İnşallah mezun olacağım. 4 yıllık üniversite hayalimiz var, o da gerçekleşecek inşallah. Ömrümüz yeterse diplomamızı alacağız. Bu ortamı görmek, yeni arkadaşlar ve çevre edinmek güzel. Kentte esnafım. Uzun yıllar sonra, böyle bir ortamı görmek gerçekten güzel. Haftanın üç günü geliyoruz. Ondan sonra tekrar işimize dönüyoruz. Önceden böyle imkanlar olmadığı için biz üniversiteyi okuyamadık ama şimdi 81 ilde üniversite var.

"Beşinci üniversiteli olarak eve gireceğim inşallah"

Birçok alanda eğitim gördüklerini anlatan Sayılgan,

Derslerin faydasını şimdiden görmeye başladık. Eve gittiğimde derste ne işlediğimi eşime ve çocuklarıma anlatıyorum. Çocuklar da 'Baba üniversiteli oluyor' diyorlar. 4 çocuğum var hepsi üniversite mezunu. Onların arasına katılmak istiyorum. Beşinci üniversiteli olarak eve gireceğim inşallah.

dedi.

"Burada bilgilerimizi tazeliyoruz"

63 yaşındaki Mehmet Sait Çağlayan da Muş'ta yaşadığını ve 5 çocuk babası olduğunu belirterek,

Bu yaştan sonra biz de üniversiteli olduk. Çok güzel bir duygu. Lise mezunuyum. Bilginin sınırı yok. Elbette her yaşta bilgi edinmek güzel bir şey. Üniversite hayalim vardı, o dönemde bu kadar imkan yoktu. Çocuklarımı okutmaya çalıştım. Çok şükür 5 çocuğumdan 4'ü üniversite mezunu. Emekli memurum. İkinci baharımızda üniversite okuyoruz. Burada bilgilerimizi tazeliyoruz. Güzel bir şey. Ayrıca terzilik mesleğim de var. Onu da yapıyorum. Boş zamanlarımda kitap okuyorum.

diye konuştu.

"Amacımız, kuşaklararası iletişimi sağlamak ve sosyalleşmelerini artırmak"

60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Efe ise 24 kişinin kayıt yaptırarak eğitime başladığını bildirerek,

Birinci gayemiz yaşlılarımızın aktif ve başarılı bir yaşlanma dönemiyle yaşamlarını devam ettirmek, kuşaklararası iletişimi sağlamak ve sosyalleşmelerini artırmak. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Eğitime, 4 Mart'ta başladık. Eğitim sürecimiz 4 yıl devam edecek.

dedi.