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Öğrenciler için tatil vakti! Cuma günü son ders zili çalacak...

Öğrenciler için tatil vakti! Cuma günü son ders zili çalacak... Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, önümüzdeki cuma günü ara tatile çıkıyor. Öğrenciler, 5 Ocak'a kadar tatilin keyfini çıkaracak.