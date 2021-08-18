Öğrencilerin telaşlı bekleyişi: AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı?

Açık Öğretim Fakültesi Adalet bölümünün kapatılıp kapatılmadığı merak konusu oldu. Bunun akabinde öğrenciler, "AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı?" sorusu gündeme taşındı.

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan, Adalet programı ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının kapatıldığına ilişkin haberler gündeme geldi.

Öğrenciler bu haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için, gözlerini YÖK'e çevirdi.

Öğrenciler, "AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı?" sorusunu araştırmaya başlarken, konuyla ilişkin YÖK bir açıklama yaptı.

Peki, AÖF Adalet bölümü kapatıldı mı?

AÖF ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI, NEDEN?

YÖK'ün açıkladığı karara göre Açık Öğretim Fakültesi sistemine yeni programlar eklenirken, Adalet programı kaldırılıyor.

Açık öğretim sisteminde öğrencilerin tercihlerinde en çok yer verdiği Adalet Ön Lisans Programı'na bu sene son kez öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

YÖK'ün söz konusu karara ilişkin açıklamasında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet açık öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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