Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? MEB tayin takvimi 2022

MEB, 2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurularının 27 Aralık 2021 Pazartesi itibarıyla başladığını duyurdu. Peki 2022 öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği ataması isteyen öğretmenlerin başvurularını, her yıl dönem başlarında alıyor.

Aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği, engellilik ve diğer nedenler belirtilerek öğretmenler yer değişikliği başvurusunda bulunabiliyor.

MEB bünyesinde görev alan öğretmenlerin yarıyıl tatilinde mazerete bağlı yer değiştirme takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Buna göre, 2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvuruları, 27 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 3 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Peki, 2022 öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB öğretmen tayin takvimi...

2022 ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ''2022 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme'' başvuruları, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek.

Tercihler ise 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Atamalar, 14 Ocak 2022 tarihinde, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

MEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanan “2022 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu”na göre; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, ön başvurunun son günü olan 3 Ocak 2022 tarihine kadar üç yıllık çalışma süresini tamamlayan ve öğretmen kadrosuna atananlar başvuru yapabilecek.

Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ancak başvuru yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler yansımayacak. Dolayısıyla adayların hizmet puanına etki edecek değişiklikleri başvuru yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

Diğer yandan sağlık durumu veya can güvenliği mazeretiyle engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de başvuruda bulunabilecek. Sağlık durumu hariç olmak üzere, görev yerleri değiştirilenler üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.

2022 ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler ''Mebbis.meb.gov.tr'' veya ''personel.meb.gov.tr'' adreslerindeki MEBBİS 'Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu'nu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.