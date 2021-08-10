Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı! 2021 Eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin, mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları dün itibarıyla başladı. Peki, eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı

Öğretmenler için mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları, 9 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 13 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek.

Mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, il içi ve iller arası yer değiştirme imkanına sahip oluyor.

Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme yapabiliyor.

Bu nedenlerden en sık kullanılanı ise eş durumu tayinleri olarak biliniyor. Tam da bu noktada eş durumu tayin başvurusu hakkında detaylar araştırılıyor.

Peki eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ile ilgili detaylar…

HANGİ DURUMLARDA MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPILABİLİR?

MEB tarafından başvuruların bu yıl 9 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağı duyuruldu.

Mazerete bağlı yer değiştirme talepleri farklı nedenlerle olabilmektedir ve bu nedenler şu şekilde sıralanmıştır:

Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme (Eş durumu)

Can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme

Engellilik durumuna göre yer değiştirme

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme

EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Eş durumu tayin başvuru ile birlikte tüm mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 'mebbis.meb.gov.tr' veya 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden gerçekleştirecek.

Başvuru süreci ise şu şekilde ilerleyecek:

a) Başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi açısından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında 2 aşamalı olarak gerçekleşecek.

b) İlk aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacak.

c) 2. Aşamada ise öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi nedeniyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi ''personel.meb.gov.tr'' internet adresinde yayımlanacaktır.

ç) İlk aşamada ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih başvurusunda atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini de dikkate alarak başvuru formuna yazacaklar.

d) Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; fakat atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacak.

e) Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine dair bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.





KİMLER EŞ DURUMU TAYİN BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK?

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden;

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.