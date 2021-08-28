Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021 MEB öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021 MEB öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi?

6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de öğretmen seminerleri oldu. Peki öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Online mı, yüz yüze mi?

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin tüm kademelerde yüz yüze başlamasına sayılı günler kala, öğretmen seminerlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yıl online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yönelik 2021-2022 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı.

Peki öğretmen seminerleri ne zaman gerçekleştirilecek? 2021 MEB öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin de 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacağını hatırlatarak bu yılki programda bazı değişiklikler yaptıklarını bildirdi.

Bu seneki seminer haftasının içeriğini değiştirdiklerini belirten Özer, "Öğretmenlerimize yönelik bu yıl tamamen Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin korunması ve süreçlerin çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda çok kapsamlı eğitim seminerleri hazırladık. Okul öncesi ve birinci sınıflar 1-3 Eylül'de okula başlayacağı için bu kademedeki öğretmenlerimize yönelik seminerleri 31 Ağustos'ta düzenleyeceğiz, 6 Eylül'de başlayacak diğer tüm kademelerdeki öğretmenlerimizin mesleki çalışma dönemi ise 1-3 Eylül'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Bakan Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seminerlerin çevrimiçi yapılacağını belirtmişti.