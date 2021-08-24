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    Öğretmen tayinleri 2021: Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Eş durumu tayin sorgulama

    Çeşitli mazeretlerle yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, atama sonuçlarını sorguluyor. Peki özür grubu tayinleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tayin sorgulama ekranı 2021...
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 09:35
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    Öğretmen tayinleri 2021: Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Eş durumu tayin sorgulama

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 öğretmen tayinlerinde süreçte sona gelindi.

    Mazerete bağlı olarak gerçekleştirilen tayin başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. 9-13 Ağustos tarihlerinde başvuru yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

    Özellikle eş durumu nedeniyle yer değişikliği talep eden öğretmenler, sonuçları sıklıkla sorguluyor

    Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tayin sorgulama ekranı ve detaylar...

    ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?

    Öğretmen özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçlarının öğle vaktine kadar açıklanması bekleniyor.

    Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

    Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

    MEBBİS TAYİN SORGULAMA EKRANI

    Öğretmen tayinleri 2021: Özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Eş durumu tayin sorgulama #1

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