Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi, idari izinli mi olacak? Bakan Özer açıkladı!

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğretmenlerin tatil yapıp yapmayacağı merak edilirken MEB’ten açıklama geldi. Peki, ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi, idari izinli mi?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken gözler ilk ara tatiline çevrildi.

15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci dönem ara tatiline sayılı günler kala ''Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi yoksa idari izinli mi olacak?'' sorusu, öğretmenlerin gündeminde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Peki 2021 Kasım ara tatilinde öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler idari izinli mi olacak? İşte Bakan Özer'in açıklaması...

ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ, İDARİ İZİNLİ Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Mahmut Özer, ziyaret sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihleri arasında 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlatarak öğretmenlere müjde verdi.

Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Özer, ''Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim.'Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar.'' dedi.

Alınan karara göre, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci dönem ara tatilinde, öğretmenler de öğrenciler gibi dinlenme fırsatı bulacak.