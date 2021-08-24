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- Okul alışverişi 2021-22: 1. sınıflar için alınması gerekenler
Okul alışverişi 2021-22: 1. sınıflar için alınması gerekenler
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 12:39
Pandemi gölgesi altında olsa da öğrenciler için yüz yüze eğitim yeniden başlıyor.
6 Eylül itibariyle okul sıralarını doldurmanın heyecanını yaşayacak olan milyonlarca öğrenci, gün sayıyor.
Yeni eğitim-öğretim yılının en heyecanlıları ise mini mini 1'ler...
Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencileri okul alışverişi heyecanı da sarmış durumda. Veliler hem gerekli olan hem de çocuklarına hitap eden malzeme listelerini araştırmaya koyuldu.
"1. sınıf için neler alınır, İlkokula ihtiyaç listesi, 1.sınıf okul malzemeleri" gibi başlıklar yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim için hijyen ve temizlik malzemeleri de ön planda olacak.
İşte çocuğunuzun neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan okul alışverişi listesi haberimizde...
1. SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ 2O21
Okul kırtasiye alışverişi için aşağıdaki listemizi baz alabilir, ihtiyaca göre ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.
-
Kareli, çizgili ve düz defterler
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Resim ve müzik defteri
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Yumuşak uçlu kurşun kalem
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Yazı tahtası kalemi (siyah, lacivert, kırmızı)
-
Kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem
-
Renkli - simli kalemler
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Abaküs
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Hesap makinesi
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Silgi
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Dosya kağıdı
-
Yapıştırıcı
-
Zımba
-
Kalem kutusu
-
Defter etiketi
-
Kuru boya seti
-
12-24'lü pastel boya
-
Sulu boya
-
Beslenme çantası
-
Kağıt havlu ve ıslak mendil
-
Fasulye ve sayma çubukları
-
Telli dosya
-
Kalem traş
-
Beslenme çantası
-
Şeffaf dosya
-
Selobant
-
Beslenme çantası için beslenme kabı ve örtüsü
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Makas
-
Cetvel seti
-
Pergel
-
Defter ataçı
-
Flüt - Melodika
-
Türkçe ve İngilizce sözlük
-
Deyimler ve atasözleri sözlüğü
-
Coğrafi atlas
-
Resim çantası
-
Suluk
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El işi kağıdı
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Maske kutusu
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Cep boy dezenfektan
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Kolonya