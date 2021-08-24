Okul alışverişi 2021-22: 1. sınıflar için alınması gerekenler

Eğitim öğretim hayatına ilk adımı atacak öğrenciler için okul alışverişi telaşı başladı. Veliler, 1.sınıf ihtiyaç listelerini araştırarak alınacakları not ediyor. İşte 1. sınıf okul ihtiyaç listesi...

Pandemi gölgesi altında olsa da öğrenciler için yüz yüze eğitim yeniden başlıyor.

6 Eylül itibariyle okul sıralarını doldurmanın heyecanını yaşayacak olan milyonlarca öğrenci, gün sayıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının en heyecanlıları ise mini mini 1'ler...

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrencileri okul alışverişi heyecanı da sarmış durumda. Veliler hem gerekli olan hem de çocuklarına hitap eden malzeme listelerini araştırmaya koyuldu.

"1. sınıf için neler alınır, İlkokula ihtiyaç listesi, 1.sınıf okul malzemeleri" gibi başlıklar yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim için hijyen ve temizlik malzemeleri de ön planda olacak.

İşte çocuğunuzun neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan okul alışverişi listesi haberimizde...

1. SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ 2O21

Okul kırtasiye alışverişi için aşağıdaki listemizi baz alabilir, ihtiyaca göre ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.