Okul yaşı hesaplama: 1. sınıfa başlama yaşı kaç? 2021-2022 kaç aylıklar okula gidebilir?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veli ve öğrenciler okul yaşı hesaplamalarına başladı. Peki bu sene kaç doğumlular okula başlayacak? 1. sınıfa başlama yaşı kaç?

Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını dört gözle bekliyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayının ilk haftası başlayacak. Uzaktan eğitim yılını geride bırakan öğrenciler, MEB eğitim takvimine göre 6 Eylül'de okul yolunu tutacak.

Veliler ise 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak, kaç aylık çocuklar 1. sınıfa gidecek? araştırmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" kullanıma açıldı.

Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.

Peki 1. sınıfa başlama yaşı kaç? Kaç doğumlular okula gidecek? İşte ayrıntılar..

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

İlkokula başlama yaşı 69 ay olarak belirlendi.

Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI

69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir sene ertelenebilir. Bu çocuklar dilenirse ana sınıfına gidebilir.

66 - 67 - 68 ayını dolduran çocukların velileri istemeleri hâlinde dilekçe ile bu ay grubunda bulunan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.