Okula devamsızlık 2. dönem silinir mi 2022

2021-2022 eğitim yılının ilk dönemi devamsızlık hakkını kullanan öğrenciler, 2. dönem sıfırlanır mı sorusunu gündeme taşıdı. Peki devamsızlıklar ikinci dönem silinir mi?

Eğitim öğretim yılında birinci dönem karneleri için geri sayım başladı.

15 tatile girecek olan öğrenciler, karne notlarıyla takdir, teşekkür ve onur belgesi de alabiliyor.

Takdir teşekkür hesaplaması yapan öğrenciler, devamsızlık kriteri ile karşılaşıyor.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPANA BELGE YOK

Milli Eğitim Bakanlığı, okula devamsızlık yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı.Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.

Devamsızlık hakkını bitiren öğrenciler ise 2.döneme dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki devamsızlık hakkı 2. dönem sıfırlanır mı? Devamsızlık silinir mi? İşte ayrıntılar...

DEVAMSIZLIK 2. DÖNEM SİLİNİR Mİ 2022

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre birinci dönemde yapılan devamsızlık süresi, ikinci dönemde sıfırlanmaz tüm sene boyunca devam eder. Devamsızlık süresi tüm bir seneyi kapsamaktadır.

Bir sene içinde 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü devamsızlık hakkınız var. Bu süreleri aşmamaya dikkat etmelisiniz.