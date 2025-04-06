Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Haber Merkezi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilinde sona gelindi.

Okullarda ders zili 7 Nisan Pazartesi günü yeniden çalacak.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci yarı yıl için ders başı yapacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi, ikinci döneme kısa bir mola verildi.

Tatil boyunca öğretmenler de çevrim içi seminerlere katıldı.

20 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Öğrenci ve öğretmenler ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav; 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak.