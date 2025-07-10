Okuma azmiyle 3 üniversite bitirdi

Elazığ’da yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ekinoğlu, ortaokul yıllarında tanıdığı İbn-i Sina’nın bilime olan katkılarından etkilenerek, hayatını eğitime adadı. Bu hayranlık, onu üç farklı alanda üniversite mezunu yapacak uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkardı.

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini kazanan Ekinoğlu, 2001’de mezun olduktan sonra 13 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında büyük projelerde mühendis olarak görev yaptı. Marmaray Projesi’nde çalıştığı dönemde, karşısında bulunan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dikkatini çekti. Bu ilgisi onu ikinci üniversitesine yöneltti. 2008’de kazandığı fakülteden, hem mühendislik hem de eğitim hayatını birlikte sürdürerek 2012’de mezun oldu. Bir süre hem mühendislik hem avukatlık yapan Ekinoğlu, evlendikten ve iki çocuk sahibi olduktan sonra 2015’te Elazığ’da serbest avukatlık yapmaya başladı.

Ancak onun hikâyesi burada bitmedi. Küçük oğlunun sağlık sorunlarıyla karşılaşınca bu kez çocukluk hayali olan doktorluk için kolları sıvadı. Girdiği sınavda başarılı olan Ekinoğlu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu. Yıllar süren azimli çalışmanın ardından bu yıl tıp fakültesinden de başarıyla mezun oldu.

"İBN-İ SİNA'YI ÖRNEK ALDIM, AMACIM İNSANLARA FAYDALI OLMAKTI"

Ortaokul yıllarında İbn-i Sina’nın hayatıyla tanıştığını ve bu tanışmanın tüm kariyerini şekillendirdiğini belirten Ekinoğlu, şunları söyledi:

O dönemden beri farklı bilim alanlarında topluma fayda sağlama hayali kuruyordum. İbn-i Sina’nın bir çağda birçok alanda yaptığı katkılar beni çok etkiledi. Mühendislikten sonra hukuk alanında eksikliklerimi tamamlamak istedim. Ardından tıp eğitimi almaya karar verdim. Amacım zengin olmak ya da ün kazanmak değildi; sadece daha çok insana faydalı olabilmek istedim. Bundan sonra özellikle doktorluk yaparak bu yolculuğumu sürdürmek istiyorum.

"AZİMLE BAŞARININ YAŞLA İLGİSİ YOK"

Ekinoğlu, hem ailesi hem de iş yaşamı varken tıp fakültesini başarıyla tamamlamasının çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını söyledi:

Avukat olarak çalışırken bir yandan da doktorluk diploması aldım. Bu süreçte insanlara azimle neler başarılabileceğini göstermeye çalıştım. Bilginin sınırı yok, başarı insanın içinde saklı. İbn-i Sina’ya duyduğum hayranlık, üç fakülte bitirmemdeki en büyük motivasyonum oldu.

"ÖĞRENCİLERİME İLHAM OLACAK"

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Merve Yılmaz Bozoğlan, Ekinoğlu’nu derslerinden tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

Mehmet Bey’in yaşına rağmen üçüncü fakültesini bitirmesi hepimize ilham verdi. Derslere ilgisi ve disipliniyle diğer öğrencilere örnek oldu. Artık bir meslektaşım ve bundan sonra öğrencilerime ondan bahsedeceğim.

Ekinoğlu’nun sınıf arkadaşlarından Burak Karataş da, "Tıp fakültesinin ilk yılında Mehmet ağabeyin çocuklarıyla okula geldiğini gördüğümüzde çok etkilenmiştik. Bir baba ve avukat olarak verdiği bu mücadele, bizim için hep örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Hasret Kirişçioğulları ise, "Zorlandığım her an Mehmet ağabeyi düşünüyordum. O bizim yol göstericimizdi" diyerek Ekinoğlu’nun kendilerine moral kaynağı olduğunu söyledi.