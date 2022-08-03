ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait deneme sınavındaki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

ÖSYM, sorularla ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, inceleme talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların hedefi olan soruların incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna ilişkin talimat verdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Bu gelişmelerin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla görevden alındı.

Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Halis Aygün kimdir

1968 Giresun doğumlu Halis Aygün, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirildi.

KPSS soruları deneme soruları ile aynı çıktı iddiası - HABER İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı - HABER İÇİN TIKLAYIN