ÖSYM duyurdu! 2023 Adalet Bakanlığı Sınav sonuçları açıklandı

İHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcılığı alımı için tamamlanan sınav sonrasında sonuçlar, ÖSYM üzerinden erişime açıldı.
Sonuçlar ÖSYM sitesinde
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
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