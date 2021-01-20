ÖSYM sınav merkezi nasıl değiştirilir? ÖSYM sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

ÖSYM sınav merkezi nasıl değiştirilir? ÖSYM sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların belirli tarihlerde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini açıkladı. Peki ÖSYM sınav merkezi güncelleme nasıl yapılır?

Koronavirüs pandemisi eğitim sektöründe de büyük değişiklere ve aksamalara yol açtı.

2020 yılı içinde yapılması planlanan sınavların ertelenmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi açıklandı.

Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde gerçekletirilecek olan sınavlarla ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamalarında bulundu.

Pandemi nedeniyle sınav yerlerinde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin, sınav merkezi yerlerini güncelleyebileceği duyuruldu.

Peki sınav merkezi değiştirme nasıl yapılır? ÖSYM sınav merkezi tercihi nasıl güncellenir? İşte detaylar..

ÖSYM SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceğini duyurdu.

Böylelikle, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için yeniden merkez tercihi yapılabilecek.

Sınava girecek adaylar, güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

1. https://ais.osym.gov.tr adresine gidilerek T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

2. Sol menüdeki “İşlemler” başlığı altındaki “Sınav merkezi değişikliği talebi” kutucuğu üzerinden değişiklik yapman istenen sınavlarından biri seçilir.

4. Değişiklik yapmak istiyorsanız sınava başvuru sırasında olduğu gibi iki sınav merkezi tercih ederek değişiklik talebinizi belirleyin.

5. "Kaydet ve gönder" düğmesine basarak başvurunuzun alındığından emin olun.

6. Yaptığınız başvurunun alınmış olduğundan emin olmak için 3. adıma dönerek değişiklik başvurusu yapmış olduğunuza ilişkin emin olun.

Eğer gireceğiniz ÖSYM sınavı için sınav merkezi tercihinde bulunduysanız, değişiklik yapmak için ilgili sınavın başvuru kılavuzunda bulabileceğiniz genel amaçlı dilekçe ile ÖSYM’ye müracaat edebilirsiniz.