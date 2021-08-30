ÖSYM sonuç ekranı: YKS tercihleri açıklandı mı? Kritik saatler...

Milyonlarca öğrencinin YKS 2021 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürerken ÖSYM, konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki YKS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM sonuç ekranı...

YKS 2021 sonuçlarının ardından üniversite tercihlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçları dört gözle bekliyor.

Her gün binlerce aday, YKS tercih sonuçları sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. Üniversite sonuçları açıklandı mı sorusu öğrenci ve velilerin gündeminden düşmüyor.

ÖSYM, milyonların merak ettiği soruya yanıt vererek YKS tercih sonuç tarihini duyurdu. Saatler kala öğrenciler ÖSYM sonuç sorgulama ekranından gözlerini ayırmıyor.

Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi.

Açıklamaya göre üniversite sonuçları bu hafta içi en geç cuma gecesine kadar duyurulmuş olacak.