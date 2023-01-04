ÖZEL OKUL ZAMMI 2023: Özel okul ücretleri ne kadar oldu?

ÖZEL OKUL ZAMMI 2023: Özel okul ücretleri ne kadar oldu?

Özel okullarda 2023 fiyatları belirleniyor... Peki özel okullara ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2023 özel okul ücretleri...

2023 yılı için özel okullarda eğitim masrafı netleşiyor...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte veliler, "2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyordu.

Zam oranı için gözler Türkiye Özel Okullar Derneği'ne (TÖZOK) çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuya ilişkin açıklamasında velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı belirleyeceğiz ifadelerini kullandı.

Peki 2023 özel okul fiyatlarına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? İşte özel okul ücretleri...

2023 özel okul zammı ne kadar?

Özel okulların uygulayacağı 2023 yılı zam oranı henüz açıklanmadı.

Özel okul ücretleri, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanacak.

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.