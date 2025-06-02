Samsun'da lise öğrencileri, kenevirin faydalarını öğrendi

İHA

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü’nde gerçekleşen söyleşi ve atölye çalışmasına Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlikte, öğrencilere kenevir bitkisinin çeşitli kullanım alanları tanıtıldı; tohum ve liflerine dokunma imkanı bulan gençler, aynı zamanda kenevirden üretilen ayakkabı, kumaş ve kağıt gibi ürünleri de yakından inceledi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ, KENEVİR EKMEYE HAZIR"

Prof. Dr. Selim Aytaç, gençlerle paylaştığı konuşmasında, kenevirle ilgili toplumda uzun yıllardır süregelen olumsuz algıyı yıkmayı amaçladıklarını belirtti:

Kenevir, doğaya hızla karışabilen ve atık bırakmayan, her parçası değerlendirilebilen bir bitkidir. Eğer sıfır atık hedefi varsa, kenevir bu hedefin dışında kalamaz. Ülkemizde tekstil başta olmak üzere birçok alanda kenevir üretiminde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Gıda, inşaat ve ilaç gibi sektörlerde de gelişmeler yaşanırsa, çiftçilerimiz kenevir ekmeye hazır. Önümüzdeki 10 yılda ülkemizde kenevir tarım alanının 50 bin hektarı geçeceğini düşünüyorum.

ÖĞRENCİLER, KENEVİRİN FAYDALARINI DA ÖĞRENDİ

Öğrenciler ise kenevirin sadece zararlı yönlerini bildiklerini, bu program sayesinde bitkinin faydaları hakkında yeni ve değerli bilgiler edindiklerini ifade etti.

Programa Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım da katılım gösterdi.