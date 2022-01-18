Sınıf geçme şartları: Lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır 2022

2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. döneminin bitmesine sayılı günler kala öğrenciler sınıfta kalma hakkında araştırmaları hızlandırdı.. Peki bu sene lisede sınıfta kalma var mı, kaç zayıfla kalınır?

İlk dönem karneleri için son notlar veriliyor, başarı puanları hesaplanıyor...

Karnelerini alarak sömestr tatiline çıkacak olan öğrenciler, bir dönem boyunca aldıkları notlarla başarılı olup olmadıklarını görecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle uzaktan eğitime geçilirken, sınıfta kalma uygulaması geçiçi olarak askıya alınmıştı. Öğrenciler aynı durumun bu sene için de geçerli olup olmayacağını merak ediyor.

Sınıf geçmek için MEB tarafından belirlenen başarı puanına sahip olmak gerekiyor.

Peki lisede sınıfta kalma var mı? Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı? Lisede kaç dersten kalınca sınıfta kalınır? 3 zayıfla sınıfta kalınır mı? İşte merak edilenler...

BU SENE SINIFTA KALMA VAR MI 2022?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak.

Yüz yüze eğitimde kararlı olduğunu açıklayan MEB, lisede devam zorunluluğu bulunduğunun altını çizdi. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı aştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır.

Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50’nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

LİSEDE KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde lisede sınıfta kalma uygulaması olacak, yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar, 3 dersten fazla kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

SINIF GEÇME ŞARTLARI 2022

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.