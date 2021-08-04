Son dakika: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı! 2021 MEBBİS il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğretmen adayının merakla beklediği öğretmen il dışı atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 MEBBİS il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...

Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmen adaylarının yaptığı il dışı atama başvuruları, 29 Temmuz-3 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS sayfasından açıklayacağı il dışı atama sonuçlarına çevrilmişti.

İl dışı atama başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. MEB, öğretmen il dışı atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte 2021 MEBBİS il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...

2021 ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.

İl dışı atama başvuru sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde MEB tarafından öğretmen adaylarının erişime açıldı.

Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.





İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun ''D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular'' bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.