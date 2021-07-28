Haberler

Eğitim Haberleri

Sözel puan türüyle alan üniversite bölümleri 2021

Sözel puan türüyle alan üniversite bölümleri 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sözel puanıyla tercih yapacak olan öğrenciler, sözel puan türüne göre bölümleri araştırıyor. İşte sözel puanıyla öğrenci alan üniversite bölümleri...