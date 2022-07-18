Sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurular başladı mı? Nasıl yapılır? Başvuru ekranı ve tarihleri 2022

Sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurular başladı mı? Nasıl yapılır? Başvuru ekranı ve tarihleri 2022

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurularının başlayacağı tarih ve başvuru ekranı araştırılıyor.

Öğretmenlik mesleğini devlette icra etmek isteyen adayların hayallerini süsleyen atamalar için ön başvurular başladı.

2022 yılında atama yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in akabinde MEB 20 bin öğretmen atama takvimi açıklandı.

Öğretmen atama ön başvurusu, sözlü sınav ve sonuç tarihleri duyuruldu.

Binlerce atama bekleyen öğretmen adayı, "öğretmen atama ön başvurusu ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. 18 Temmuz Pazartesi itibarıyla başladığı duyurulan ön atama başvuruları nasıl ve nereden yapılır araştırılıyor.

Peki atama ön başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde yapılacak? İşte başvuru ekranı...

Sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurularının başlayacağı tarih 18 Temmuz Pazartesi ve son başvuru tarihi 26 Temmuz Salı olarak açıklandı.

Ön başvuru nasıl yapılır?

Ön başvurular tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup, adayların belge sunmak, başvuruları onaylatmak ya da herhangi bir sebepten il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne gitmek gibi eylemleri kabul edilmeyecektir.

Adaylar, sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayacaktır.