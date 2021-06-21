Telafide Ben de Varım öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB başvuru ekranı

Telafide Ben de Varım öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB başvuru ekranı

Telafi eğitiminde görev almak isteyen öğretmenler, Telafide Ben de Varım öğretmen başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. İşte MEB telafi eğitimi öğretmen başvurusu detayları...

18 Haziran'da karnelerin erişime açılmasının ardından gözler telafi eğitimine çevrildi.

Telafi eğitimine katılım zorunlu olmayacak ve isteyen öğrenciler, istedikleri okulda katılım sağlayabilecek.

Telafi eğitiminde görev almak isteyen öğretmenler ise, okullarına başvuru yapabilecekler. Telafi eğitiminde görev alan öğretmenler tamamen gönüllü olarak, istedikleri okullarda görev alabilecek.

Peki telafi eğitimi öğretmen başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen ve velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.