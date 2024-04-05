Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, İç Hastalıkları Sınav sonuçları açıklanacak Sağlık Bakanı Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

AA

Geçtiğimiz aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihi sosyal medya hesabından paylaştı.

Saat 10.00'da açıklanacak

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor. Hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)