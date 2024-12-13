Türk üniversiteleri, Yeşil Üniversite Endeksi'nde dünya sıralamasında ilk 100'de

AA & Ensonhaber

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, "İklim Dostu Kampüs" projesi ile teşvik edilen üniversiteler, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, doğa dostu uygulamalar ve çevresel uyum açısından önemli ilerlemeler kaydederek dünya genelindeki yeşil üniversite sıralamalarında yükselmeye devam ediyor.

2010 yılında kurulan ve her yıl katılımcı üniversitelerin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren Yeşil Üniversite Endeksi Platformu'nun 2024 verileri, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki başarılarını gözler önüne serdi.

Dünyanın saygın üniversitelerinin yer aldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden ve çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan bu platform, her yıl üniversiteleri altyapı, enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-araştırma gibi pek çok alanda değerlendirerek sıralamaktadır.

118 TÜRK ÜNİVERSİTESİNDEN 6'SI İLK 100'DE

2024'te 95 ülkeden 1477 üniversiteyi kapsayan sıralamada, 118 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye, dünya çapında ve Avrupa'da en fazla üniversiteye sahip ülkeler arasında önemli bir sıralamaya yükseldi. Türkiye'den 6 üniversite, dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında ilk 100'e girmeyi başardı. Bu üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 38. sırada, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 59. sırada, Erciyes Üniversitesi 80. sırada, Özyeğin Üniversitesi 82. sırada, Ege Üniversitesi 88. sırada ve Yeditepe Üniversitesi ise 90. sırada yer aldı.

Ayrıca, 37 devlet üniversitesi ve 8 vakıf üniversitesinden oluşan toplam 45 üniversite, Yeşil Üniversite Endeksi'nin ilk 500 listesine girmeyi başardı. Türkiye, Avrupa'da en fazla üniversiteye sahip ülke olarak birinci sırada yer alırken, dünya genelinde ise ikinci sırada yer aldı. İlk 1000'de 94 üniversitesiyle Türkiye, bu alanda dünya birinciliğine ulaştı.

İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELER

İlk 500'de yer almayı başaran Türk üniversiteleri ve sıralamaları şöyle: