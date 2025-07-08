Türkiye bilimsel doküman üretme sıralamasında dünya 17'ncisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı son 5 yılda 3 kat arttı.

Endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 2023 yılında 87 binden 89 bine ulaştı.

Türkiye’den 201 üniversite ulusal hakemli dergilerde yayın yaptı.

TÜRKİYE BİLİMSEL DOKÜMAN ÜRETME SIRALAMASINDA DÜNYADA 17. SIRADA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, “Stratejik hedeflerimizden biri Türkiye’yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmektir. Türkiye bilimsel doküman üretme sıralamasında dünyada 17. sırada. Hedefimiz öncelikle ilk 10’a girmek, sonrasında ise ilk 5’i zorlamaktır.” dedi.

AKADEMİSYENLERE YILDA EN AZ BİR YAYIN TAVSİYESİ

Akademisyenlere yılda en az bir yayın yapmaları konusunda tavsiyede bulunarak gelinen noktayla yetinilmemesi ve tüm Türkiye’de adeta akademik üretim seferberliği şeklinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Özvar, şöyle devam etti:

Stratejik hedeflerimizden biri de Türkiye’yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmektir. Üniversitelerimizin yaptığı bilimsel üretkenlikte büyük bir artış gözlemlenmektedir. Dünyanın diğer dev ülkeleri ile büyük bir yarış içerisindeyiz.

"201 ÜNİVERSİTENİN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE EN AZ BİR YAYINI BULUNUYOR"

Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre 2023 yılında 201 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde ve kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor. Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı toplamı ise 37 bin 386 olarak gerçekleşti. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ortalaması 2018’de 0,12 iken 2023 yılında bu rakam neredeyse 3 kat artarak 0,35’e yükseldi.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN YAYIM SAYISI BİRİNCİSİ

Türkiye’de ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında birinci sırayı 0,94 ile Tarsus Üniversitesi alırken, ikinciliği 0,77 ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, üçüncülüğü ise 0,72 ile Bitlis Eren Üniversitesi aldı.

0,7 ile Bayburt Üniversitesi dördüncü, 0,637 ile Erzurum Teknik Üniversitesi beşinci, 0,633 ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi altıncı, 0,6 ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yedinci, 0,59 ile Samsun Üniversitesi sekizinci, 0,588 ile Çankırı Karatekin Üniversitesi dokuzuncu ve 0,582 ile Gümüşhane Üniversitesi onuncu sırada yer aldı.

ENDEKSLİ DERGİ VE KİTAPLARDAKİ YAYIN SAYISI 89 BİNİ AŞTI

Rapora göre, SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 2022 yılında 87 bin 355 iken, 2023 yılında bu sayı 89 bin 334’e yükseldi.

196 üniversite endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli en az bir yayın yaptı. Öğretim üyesi başına düşen kurum adresli yayın sayısı 1 ve üzerinde olan üniversite sayısı ise 51 oldu.

Endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Koç Üniversitesi 2,73’le birinci sırada yer alırken, İstinye Üniversitesi 2,58 ile ikinci, Sabancı Üniversitesi 2,36’yla üçüncü sırada yer aldı.