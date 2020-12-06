Türkiye, İngilizce yeterliliğinde yine sonlarda

Türkiye, Avrupa'da iyi İngilizce konuşan ülkeler listesinde sondan ikinci sırada yer aldı.

İngilizcenin ilk, orta ve lise kademelerinde zorunlu olarak toplam bin 296 saat okutulduğu Türkiye'de İngilizce yeterlilik sınıfta kaldı.

EF Education First adlı kuruluşun son yayınladığı İngilizce Yeterlilik Endeksi isimli çalışma, "Türkiye’deki yabancı dil eğitimi yetersiz mi?” sorusuna yol açtı.

Avrupa'daki 33 ülke 'İngilizce yeterliliklerine' göre 100 puan üzerinden puanlandırılarak sıralandı.

Hollanda 70.27 puan ile listenin ilk sırasında yer alırken İsveç 68.74 puanla ikinci, Norveç ise 67.93 puanla üçüncü sırada.

TÜRKİYE 33 ÜLKE ARASINDA 32. SIRADA

Türkiye'nin 33 ülkelik listedeki sırası ise 32, 'İngilizce yeterlilik' puanının ise 46.81 olduğu belirtildi.

100 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE 79. SIRADA

Avrupa ülkeleri listesinde sondan ikinci olan Türkiye, 100 dünya ülkesinin olduğu listeye ise 79’uncu sıradan girebildi.

İngilizce yeterliliği açısından çok düşük yeterliliğe sahip ülkeler arasında gösterilen Türkiye ile aynı sınıfta yer alan diğer bazı ülkelerin ise Bangladeş, Morokko, Katar, Afganistan...