TUS 1. Dönem ek tercih işlemleri başladı: 2021 TUS ek tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 TUS) 1. dönem ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Peki 2021 TUS 1. Dönem ek tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar..

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 TUS), binlerce adayın katılımıyla 21 Mart 2021 tarihinde yapılmıştı.

Sınavın ardından adaylar gözlerini TUS 1. dönem ek tercihleri ile ilgili ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirmişti.

Tıp adayları, 2021 TUS 1. dönem ek tercihleri ne zaman sorusuna yanıt ararken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 TUS 1. dönem ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Peki 2021 TUS 1. Dönem ek tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

2021 TUS 1. DÖNEM EK TERCİHLERİ BAŞLADI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 TUS)'na katılım sağlayan adaylar, 2021-TUS 1. Dönem ek tercihleri için beklerken, ÖSYM konuyla ilgili resmi sitesi üzerinden '2021-TUS 1. Dönem Ek Tercihlerinin Alınması' başlıklı duyurusunu yayımladı.

Duyuruda 2021 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemlerinin 10 Haziran ve 16 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

2021 TUS 1. DÖNEM EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Açıklamaya göre, TUS 1. Dönem ek tercih işlemleri, 16 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih yapacak adaylar, tercihlerini bireysel şekilde 10 Haziran 2021 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

2021-TUS BAŞVURU KILAVUZU

2021-TUS 1. DÖNEM: EK TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR

2021 TUS 1. DÖNEM EK TERCİH BAŞVURU EKRANI





2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2021 yılı TUS 2. dönem sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. TUS 2. dönem sınavı için ilan edilen başvuru tarihleri ise 13 Temmuz 2021- 29 Temmuz 2021 olarak belirlendi.