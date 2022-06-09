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    TUS 2022 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS ek yerleştirme tarihi

    TUS 2022 ek tercih işlemleri, 9 Haziran 2022 saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Peki TUS ek tercih/yerleştirme ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM TUS sonuç sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 11:19
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    TUS 2022 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS ek yerleştirme tarihi

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 03 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında alınıyor.

    Ek tercih işlemini tamamlayanlar, yerleştirme sonuçlarını için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi.

    Uzman olmak isteyen doktor adayları, gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi.

    ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile TUS ek tercih sonuçları sorgulamaya açılacak.

    Peki 2022 TUS ek tercih/yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar ve sorgulama ekranı...

    TUS 2022 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TUS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

    19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları 28 Nisan'da açıklanmıştı.

    Ek tercih sonuçlarının da haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

    TUS 2022 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS ek yerleştirme tarihi #1

    ÖSYM sonuç sorgulama ekranı


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