TUS başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 TUS başvuru şartları ve ücreti

TUS başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 TUS başvuru şartları ve ücreti

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS) başvuruları, 14 Ocak 2022 tarihinde yani bugün başladı. Peki TUS başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı? İşte 2022 TUS başvuru şartları ve ücreti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS) için başvurular, bugün itibarıyla başladı.

TUS sınavına katılım sağlayacak öğrenciler, TUS başvurusunun nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. Öte yandan TUS başvuru ücreti, şartları ve kılavuz detayları da araştırıyor.

ÖSYM takvimine göre; 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 06 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

Peki TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 ÖSYM ile TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve şartları nelerdir? İşte 2022 TUS başvuru ekranı ve kılavuzu...

2022-TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 14 – 24 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2022 TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 TUS başvuru ücreti, her oturum için 310,00 TL olarak belirlendi. Ödeme için son gün ise 25 Ocak 2022. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Ödeme Yerleri:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)