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    TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı birinci dönem ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
    • AA
    • 22.06.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 16:21
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    TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme tercihleri 10-16 Haziran'da alınmıştı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

    TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

    TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı #1

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