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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı birinci dönem ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
- AA
- 22.06.2021 - 15:45
- Güncelleme : 22.06.2021 - 16:21
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme tercihleri 10-16 Haziran'da alınmıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.