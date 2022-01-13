Üç ilde okullara kar tatili

Ordu, Van ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.