Üniversite adaylarına doğru tercih için yol haritası

Üniversite adaylarını bölüm tercihi yapmak için tatlı bir heyecan sarmışken, konunun uzmanlarından yol haritası niteliğinde kritik öneme sahip bilgiler geldi.

Üniversite adaylarının, tercih döneminde doğru seçim yapabilmeleri için uzmanlardan destek alarak ön hazırlık yapmalarının önemine dikkat üniversiteler, "Adaylar, kendi başarı sıralarına uygun tercih havuzu oluşturduktan sonra puana, başarı sırasına bakmadan en çok istedikleri bölüme göre liste belirlemeli." diye uyarıyor.

ÖRGÜN EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN 1 MİLYON 38 BİN KONTENJAN VAR

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Baraj düşürülmeden önce yapılan açıklamalara göre 1. oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adayların 2 milyon 416 bin 748’inin, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren adayların 1 milyon 627 bin 83’ünün, Yabancı Dil Testi’ne giren adayların ise 104 bin 909’unun sınavı geçerli sayıldı. Bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün eğitim programları için 1 milyon 38 bin kontenjan belirlendi.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 14 MADDELİK YOL HARİTASI

Vakfı üniversitelerinin adaylara 14 maddede yol haritası sunan önerilerini şöyle sıraladı:

SON TERCİH GÜNÜNÜ KAÇIRMAYIN

Tercihler 5-20 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’ye bildirilecek. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 20 Ağustos gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM’ye bildirmeleri şart.

TERCİH YAPARKEN GEREKEN PUANLARA DİKKAT

Önlisans programlarını TYT’de 140 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

Üniversite baraj puanı düşürülmeden önce barajı geçenler önce tercihlerini yapacaklar. Sonra ek yerleştirmeden yararlanacaklar ve baraj düşürüldükten sonra seçim hakkı tanınan öğrenciler ikinci ek yerleştirmede seçimlerini sıralayacak.

TYT’Yİ GEÇEN ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA BAŞVURABİLİR

TYT’de 140 ve üzeri puan alan adaylar, üniversitelerin özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilecekler.

KILAVUZDAKİ KOŞULLAR BÖLÜMÜ HAYATİ ÖNEME SAHİP

Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen bölümden mutlaka incelenmeli.

BAŞARI SIRALAMANIZIN ÜSTÜ VE ALTINDAKİ BÖLÜMLER DE LİSTEYE EKLENEBİLİR

Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının hiçbir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır, kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istenmeyen bölümlere kesinlikle listede yer verilmemeli.

EN ÇOK İSTEDİĞİMİZ BÖLÜM EN ÜSTE YAZILMALI

Şimdi sıra geldi havuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listenizi bu şekilde oluşturmalısınız. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.

"ÖLÜ TERCİH" KAYGISI YAŞAMAYIN

Ölü tercih kaygısına kapılmayın. Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demektir.

KAZANILDIĞINDA ÜZÜNTÜ YARATACAK BİR TERCİH LİSTEDE OLMAMALI

Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.

BURS VE İNDİRİMLER ARAŞTIRILMALI

Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.

ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİM ALTYAPISINA ÖZELLİKLE DİKKAT

Koronavirüs nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalan öğrenciler için bu dönem zor bir süreç oldu. Bu nedenle tercih edecekleri üniversitenin uzaktan eğitim altyapısına özellikle dikkat edilmeli.

YURT OLANAKLARINA BAKILMALI

Türkiye’de yükseköğretim büyük ölçüde başka şehirde okunuyor. Başka bir şehir tercih edecek adaylar yurt olanaklarını mutlaka araştırmalılar. Özellikle Anadolu’da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt ve konaklama konusu çok önemli.

İSTEDİĞİNİZ MESLEĞİN KOŞULARINI ARAŞTIRIN

Adaylar, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacaklarını göz ardı etmemeli. Adaylara önce kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerini dikkate almalarını, bununla birlikte tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri araştırmalarını, meslek çalışanlarının nasıl yaşamlar sürdüklerini öğrenmelerini söyleyebiliriz. Unutmayalım ki bir öğretmenle bir yazılım mühendisi aynı yaşamı sürmezler, öğretmen insana dokunurken yazılım mühendisi bilgisayar başında kod yazar. Öğretmenlik iletişim becerisi gerektirirken mühendislik soyut düşünme yeteneği gerektirir. Hatta ikisi de mühendislik olmasına rağmen bir yazılım mühendisiyle bir inşaat mühendisi de aynı yaşamı sürmezler, genellikle benzer ortamlarda çalışmazlar, inşaat mühendisi kafasında baretle bina, köprü, yol yaparken yazılım mühendisi ofis ortamında -hatta küresel salgın gösterdi ki evinde- bilgisayar başında çalışır. Seçilecek mesleği icra eden kişilerle görüşmek ve çalışma ortamlarını görmek de karar verirken yararlı olacaktır.

SADECE MESLEĞE DEĞİL, KENDİNİ GELİŞTİRMEYE DE ODAKLANMALI

Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar mesleki eğitimlerini alırken yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflemeliler.

SEÇİM YAPARKEN YARDIM ALIN

Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler. Üniversitelerin yüz yüze ve Online Tercih Danışmanlığı’ndan ya da WhatsApp Tercih Danışmanlığı’ndan faydalanabilirler.