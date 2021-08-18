Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? İlk açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi!

Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? İlk açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi!

Yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak edilirken konuyla ilgili ilk açıklama Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Peki üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı?

Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıla birlikte eğitimde de normalleşme başlıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulların yanı sıra yükseköğrenim için de yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih merak ediliyor.

Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ederken YÖK, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 senedir gerçekleştirilemeyen yüz yüze eğitim ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze mi, hibrit eğitim modeli mi olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), milyonlarca yükseköğrenim öğrencisinin merakla beklediği yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu:

''Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.''





ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine toplantısının ardından üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi, 4 Ekim 2021 tariihnde başlaması planlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili açıklama yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, “hibrit eğitim” şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.