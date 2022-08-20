Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu mu?

Üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılına başlayacağı tarih gündem oldu.Peki 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıt işlemlerinin başlamsıyla beraber üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı.

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve üniversite eğitimleri devam eden öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor.

Peki, 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında henüz net bir tarih açıklanmadı.Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açılan üniversitelerin bu sene hangi tarihte açılacağı belli olmadı.

Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık göstermektedir. Üniversitelerin büyük kısmının yeni eğitim öğretim yılına Eylül ayının son haftası ve Ekim ayının ilk haftası arasında başlaması bekleniyor.