Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi başladı mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi başladı mı?

Okulların açılmasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi başladı mı?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm hızıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenler okullarına kavuştu.

Yoğun bir tempoya hazırlanan öğrenciler okullara adapte olmaya başlarken, gözler üniversitelere çevrildi.

Üniversite kayıtlarını tamamlayan ve eğitimine devam eden öğrenciler, güz dönemi başlangıç tarihine odaklandı.

İlk defa üniversite heyecanı yaşayacak olanlar, "Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi başladı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi başladı mı? İşte yanıtı...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Güz dönemi başladı mı?

Üniversiteler geçen sene 13 Eylül itibariyle başlamıştı. Ancak 2022-2023 güz döneminin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

Ayrıca akademik takvimleri farklılık gösterebiliyor. Pek çok üniversitede yeni dönem eğitim sürecinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu konuda sağlıklı bilgi almak için ilgili üniversitelerin akademik takvimini incelenebilir.