Üniversiteliler yeni döneme hazırlanıyor! 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencileri ve üniversiteli olmaya hazırlananlar, "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırıyor. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Türkiye'de aşılamanın hızlanmasının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "yüz yüze" eğitimin başlayacağını duyurdu.

Bunun akabinde gözler YÖK'e çevrilirken, YÖK yeni dönem için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Üniversite öğrencileri ve üniversiteye başlamaya hazırlanan öğrencileri ise yurt telaşı sardı.

Öğrenciler, "2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YüksekÖğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularının ağustos ayının son haftasında alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda da başvurular genel olarak ağustos ayının sonlarında başlıyordu.

KYK YURT ÜCRETLERİ

YKS'ye girerek ilk defa üniversiteye girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt var. Yurt fiyatları 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru yükselişe geçmekte.

Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir defa ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI