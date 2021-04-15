Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? MEB uzaktan eğitim genelgesi..

Milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı soru cevap buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin ne kadar süreceğini açıkladı. İşte uzaktan eğitim genelgesi detayları..

Türkiye'de 81 ilde uygulanacak olan kısmi kapanma tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'da bazı kararlar aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada okul öncesi eğitim kurumları ve 8 ile 12.sınıflar hariç tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Milyonlarca öğreci, uzaktan eğitim ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 Nisan itibariyle uygulanan kararın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalarda bulundu.

Peki uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması..

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

. Selçuk, uzaktan eğitimin en az 15 gün boyunca devam edeceğini, okulların 1 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını söyledi.

Bakan Selçuk, ''Okullar ne zaman açılacak?'' sorusu üzerine ise, Kabine toplantısını işaret etti.

Buna göre Mayıs ayında yapılacak toplantıda salgının seyrine göre yeni yol haritası belirlenecek. Okulların yeniden açılıp açılmayacağı konusunu toplantıda değerlendirilecek.

MEB UZAKTAN VE YÜZYÜZE EĞİTİM GENELGESİ 2021