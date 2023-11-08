Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuruları açıklandı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burs başvuruları sonuçlandı.

AA & Ensonhaber

Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan burs başvuru sonuçları belli oldu.

24 bin 148 öğrenci daha burs hakkı kazandı

Açıklamada, 15 bin 852 burs alan öğrenciye ilave olarak 24 bin 148 öğrencinin daha aylık 750 lira olmak üzere burs almaya hak kazandığı belirtildi.

Başvuru sonuçları, "https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari" üzerinden erişime açıldı.

Her yıl burs ve eğitim yardımı veriliyor

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, her yıl eğitim gören öğrencilere burs ve eğitim yardımı vermektedir. Burs ve eğitim yardımı başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde duyurulan tarihler arasında alınmaktadır.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı, Türkiye'de örgün eğitim veren ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.



Ortaöğrenim Eğitim Yardımı'na başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye'de örgün eğitim veren ortaokul veya lisede öğrenim görmek,

Ailenin toplam geliri net asgari ücretin üç katını geçmemek.