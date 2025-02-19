Vali Vasip Şahin duyurdu: Ankara'da okullar tatil olacak mı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen soğuk hava dalgası bugün yurda giriş yaptı..

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri etkisi alan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı..

Bunun üzerine İstanbul Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime öğretime ara verildiğini duyurdu..

İstanbul'da okulların tatil olmasıyla gözler Ankara'ya çevrilmişti..

Beklenen yanıt Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi..

ANKARA VALİSİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şahin, kar yağışının gece yarısından itibaren etkisini yitireceğini belirterek okulların tatil olmayacağını söyledi.

Vali Şahin şu ifadeleri kullandı:

İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.

Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.

Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.