VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuru tarihleri 2021-2022: VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Okulların açılmasına sayılı günler kala VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destek olmak amacıyla sağlanan öğrenim bursları gündemdeki yerini aldı.

Bu noktada en çok araştırılanlardan biri de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmekte olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları oldu.

Yurt genelindeki binlerce öğrenci, okulların açılmasına sayılı günler kala, ''VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 yılına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri, henüz kurum tarafından açıklanmadı.

Geçtiğimiz senenin başvuru tarihleri şöyle;

2020-2021 eğitim öğretim döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu için başvurular, 1 Ekim-15 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumun internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmıştı.

Öte yandan 2020-2021 öğretim yılı yükseköğrenim bursu için başvurular 15 Ekim'de başlamıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır. 2021-2022 burs miktarı ise henüz belli olmadı.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

Okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.