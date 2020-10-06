VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?

Öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Detayları haberimizde

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru tarihleri ile birikte, yeni dönemde öğrencilere verilecek burs miktarlarını da duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu Vakıflar Yönetmeliği'nin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM'nin resmi adresi olan www.vgm.gov.tr sayfasında yer alan ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin istendiği alan doldurularak başvuru ekranına ulaşmak mümkündür.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

KYK BURSU ALAN VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK Bursu alan üniversite öğrencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verillen VGM Burs imkanından yaralanamaz. Ancak öğrenci KYK Bursu ile VGM Bursu'na aynı anda başvurabilir. Bu iki burstan önce KYK Burs Sonuçları açıklanır. KYK Bursu alan öğrencilere VGM Bursu çıkmaz. KYK Kredisi almak VGM Bursu'na engel değildir.

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