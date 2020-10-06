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    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?

    Öğrencilere karşılıksız maddi destek imkanı sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Detayları haberimizde
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 12:53
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    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvuru tarihleri ile birikte, yeni dönemde öğrencilere verilecek burs miktarlarını da duyurdu.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

    Ortaöğrenim Bursu Vakıflar Yönetmeliği'nin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    VGM'nin resmi adresi olan www.vgm.gov.tr sayfasında yer alan ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin istendiği alan doldurularak başvuru ekranına ulaşmak mümkündür.

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? #1

    VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs verilmektedir.

    VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

    Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

    Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

    Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

    Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

    KYK BURSU ALAN VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

    KYK Bursu alan üniversite öğrencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verillen VGM Burs imkanından yaralanamaz. Ancak öğrenci KYK Bursu ile VGM Bursu'na aynı anda başvurabilir. Bu iki burstan önce  KYK Burs Sonuçları açıklanır. KYK Bursu alan öğrencilere VGM Bursu çıkmaz. KYK Kredisi almak VGM Bursu'na engel değildir.

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? #2

    KİMLER FAYDALANAMAZ?

    • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
    • Yabancı uyruklu öğrencilere,
    • Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
    • Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
    • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
    • Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
    • Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere
    • yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
    • Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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