Yarın bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurdun doğusu için uyarıları sürüyor.

Batı bölgesinde kar yağışı yerini yavaş yavaş güneşe bırakmaya başlıyor ancak doğusu için aynı durum söz konusu değil.

Bunun akabinde de yapılan uyarılar doğrultusunda yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle bazı illerde ve ilçelerde eğitime ara verildi.

BARTIN

Bartın Valiliği’nden yapılan duyuruya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevleri ve Kur’an kursları) eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna giden kadın personel de idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimlerde görev yapan personelin durumu ise hizmetin gereği göz önüne alınarak değerlendirilecek.

SAMSUN

Samsun Valiliği de benzer bir açıklamayla il genelinde eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü ara verildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında şu kurumların tatil edildiği belirtildi:

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel örgün-yaygın eğitim kurumları,



Rehabilitasyon merkezleri,



Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşler,



Müftülüğe bağlı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kursları,



Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli olacak.

KASTAMONU

İnebolu Kaymakamı Necdet Uçar tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı, don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtilerek, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.