Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB 15 tatil tarihi

MEB'e bağlı okullarda ilk ara tatilin bitmesinin ardından öğrenci ve veliler, gözlerini yarıyıl tatil tarihine çevirdi. Peki yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlayacak? İşte 2022 MEB 15 tatil tarihi

Öğrencilerin dönem arasında istirahat etmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi için uygulanan ara tatiller, yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre bu yılki ilk ara tatil, Kasım ayında uygulandı.

Ara tatilde bir hafta dinlenen milyonlarca öğrenci, 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Ara tatil sonrası ders başı yapan öğrenciler, şimdi de gözlerini 15 tatil tarihine çevirdi.

Bu noktada, ''2022 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?'' sorusu, yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başlayan öğrenciler ve velilerinin gündeminde yerini aldı.

Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün olacak? İşte 2021-2022 MEB 15 tatil tarihi...

2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Karneler 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak.