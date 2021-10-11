YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YDS/2 sonuç tarihi

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) dün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler, YDS/2 sonuç tarihine çevrildi. Peki 2021 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim 2021 Pazar günü yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katılım sağladığı sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde kişinin alanına göre gerçekleştirilen YDS/2 sonuç tarihi, ÖSYM tarafından duyuruldu.

Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2021 YDS/2 sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

2021 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sonuçları, 2 Kasım 2021 tarihinde internet üzerinden duyurulacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.





YDS/2 SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilen YDS/2 sınavının soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ekim 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.'' denildi.