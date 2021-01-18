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- YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi..
YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi..
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 16:54
- Güncelleme : 18.01.2021 - 17:45
Koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kalan sınav takvimi, 2021 yılı için kesinleşti.
Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından üniversite sınav tarihlerini açıkladı.
3 oturum şeklinde yapılan sınav 12. Sınıf öğrencileri ve mezun olan binlerce aday tarafından YKS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Peki 2021 YKS ne zaman?
2021 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır Adaylarımıza başarılar dilerim. #YKS2021" ifadelerini kullandı.
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ