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YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi..

YKS 2021 ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi..

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin beklediği 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi açıklandı. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavının hangi gün yapılacağı belli oldu. Peki YKS 2021 ne zaman?